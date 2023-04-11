Об этом сообщили в мэрии Казани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани 22 апреля пройдет общегородской субботник. В этот день планируется убрать парки Победы и им.Горького, берег озера Комсомольского и другие пространства. Об этом сообщили в мэрии Казани.

Отметим, что субботник проводится в рамках двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству города. В этот период от мусора будут очищены дворы парки, контейнерные площадки, прибрежные зоны и другие общественные пространства. Кроме того, к началу мая планируют очистить дороги.

Кроме того, в рамках двухмесячника пройдет ряд других мероприятий. Например, 19 апреля субботники стартуют акцией в Лядском саду. 29 мероприятия пройдут в Русско-Немецкой Швейцарии, парках в Салават Купере, у Центра семьи «Казан» и др. 13 мая активисты уберутся на набережной реки Казанка.

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