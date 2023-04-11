В Татарстане насчитывается 5,5 тысяч пациентов с болезнью Паркинсона

Симптомы болезни могут проявляться задолго до постановки диагноза врачом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона проводится 11 апреля. Это второе по распространенности в мире нейродегенеративное заболевание. С каждым годом оно диагностируется все у более молодых пациентов. В Татарстане насчитывается 5,5 тысяч человек с болезнью Паркинсона. Эксперты рассказали о том, как распознать заболевание и прожить с ним долгие годы.

- Через несколько лет после начала приема препаратов так называемый «медовый месяц» течения болезни заканчивается, – рассказывает, профессор кафедры неврологии и реабилитации ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Зулейха Залялова. – Поскольку заболевание постоянно прогрессирует, эффективность терапии в таблетках уменьшается, и на развернутых стадиях болезни необходимо использовать иные методы лечения. Финансовое бремя на этом этапе включает не только стоимость лекарственной терапии, но и вынужденное прекращение работы ухаживающего лица, и ухудшение состояния его здоровья, так как пациент нуждается в постоянной поддержке и днем, и ночью. Однако подбор адекватной терапии позволяет восстановить двигательные функции и способность пациента к самообслуживанию, тем самым снизить нагрузку, связанную с необходимостью ухода за больным. И если мы имеем дело с этими стадиями болезни, нам нужны наиболее рациональные эффективные методы лечения, и они должны быть обоснованы экономически.

Расчеты, произведенные специалистами, показывают, что прямые затраты на одного пациента с болезнью Паркинсона с течение жизни составляют примерно 2,26 миллиона рублей. Это в том числе хирургические и нейрохирургические операции. При этом, непрямые затраты составляют почти 8 миллионов рублей, то есть превышают стоимость медикаментозного лечения почти в 4 раза.

Помимо лекарственной терапии для пациентов с болезнью Паркинсона большое значение имеют социальная и двигательная реабилитация. В Татарстане систематизированная помощь пациентам с расстройствами движения, в том числе, с болезнью Паркинсона началась еще в 2004 году. За прошедшее время качество и объем медицинской помощи значительно улучшились. Так, на базе Центра экстрапирамидной патологии внедряются новые методы лечения, проводятся клинические исследования, внедряются различные формы социальной поддержки, позволяющей пациентам поддерживать физические навыки и когнитивные функции.

- Мы стараемся помогать нашим пациентам не только как врачи, назначающие медикаментозное лечение, но и поддерживать их, в том числе, организуя школы пациента, – подчеркнула Зулейха Залялова. – Мы понимаем, как важно, чтобы и пациенты, и их родственники чувствовали нашу поддержку, нашли в нашем лице опору и соратников. Я хотела бы пожелать нашим пациентам и их родственникам быть сильными, рациональными в борьбе с болезнью Паркинсона, быть в близком контакте со специалистом, занимающимся проблемой болезни Паркинсона, чтобы совместно с врачом находить оптимальные подходы. Все это вместе позволяет пациентам с болезнью Паркинсона длительно сохранять активную жизнь, нередко даже в течение 20 и более лет после постановки диагноза.

Стоит отметить, что болезнь Паркинсона – это больше, чем двигательное заболевание. Существует более 40 возможных симптомов, связанных с ухудшениями настроения, сна, общего самочувствия и работы кишечника. Эти симптомы могут проявляться задолго до постановки диагноза врачом неврологом или неврологом-паркинсонологом.