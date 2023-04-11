Об этом говорится в постановлении Алексея Песошин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане хотят направить 300 миллионов рублей на ремонт подъездных дорог к СНТ. Речь идет о проведении капитального ремонта и реконструкции дорог до границ СНТ, которые созданы до 1 января 2019 года. Об этом говорится в постановлении Алексея Песошина, которое сейчас проходит антикоррупционную проверку.

Таким образом, в документе говорится, что региональному минтрансу необходимо до 1 мая определить список СНТ, которые требуют модернизации и ремонта за счет бюджетных средств Республики Татарстан.

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