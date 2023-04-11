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НовостиОбщество11 апреля 2023 14:33

Более 200 семей Татарстана приобрели жилье по «сельской ипотеке» в 2023 году

Всего такой услугой воспользовалось более трех тысяч семей республики
Елена СКВОРЦОВА
Такую информацию сообщили в пресс-службе Росреестра Татарстана

Такую информацию сообщили в пресс-службе Росреестра Татарстана

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 200 семей Татарстана приобрели жилье по «сельской ипотеке» в 2023 году. На это было выделено 500 миллионов рублей. Такую информацию сообщили в пресс-службе Росреестра Татарстана.

Всего с начала существования программы этой программы услугой воспользовалось более 3,3 тысяч семей. Чаще всего татарстанцы приобретали жилье в Лаишевском, Высокогорном, Арском, Тукаевском и других районах.

Также в ведомстве отметили, что права на собственность по этой программе регистрируются всего один рабочий день.

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