В Казанском театре им.В.И.Качалова состоится премьера комедии «Чужой ребенок» 16+

Фото: пресс-служба Казанского театра им.В.И.Качалова

В эту пятницу, 14 апреля в 18.00 на сцене Казанского театра им.В.И.Качалова (ул.Баумана, 48) состоится премьера комедии «Чужой ребенок» по одноименной пьесе драматурга Василия Шкваркина.

«Чужой ребенок» - самая его известная пьеса, которая была написана в 1933 году. В первый же сезон спектакль побил все рекорды по числу постановок. 500 театров захотели включить ее в свой репертуар. Интерес к ней не оказался сиюминутным и преходящим. Десятилетия спустя эта история о любви, о семье, о поиске счастья продолжает свою жизнь на театральных подмостках и остается не только воспоминанием о давно ушедшей эпохе, но и ностальгией по искренности чувств, по теплоте душевного общения, верой в лучшее и надеждой на то, что даже в самые сложные времена ничто не разрушит вечных основ бытия: человек все так же будет хотеть жить и любить.

Постановка, костюмы и музыкальное решение - народный артист России и Татарстана, лауреат премии Тукая, лауреат премии правительства России им.Ф.Волкова, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Славутский

Сценография - заслуженный деятель искусств России, народный художник Татарстана, лауреат премии Тукая Александр Патраков.

Конструктор театральных костюмов – Екатерина Борисова.

Художник по свету - лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Денис Солнцев (Санкт-Петербург).

В спектакле заняты: народная артистка России и Татарстана, лауреат премии Тукая Светлана Романова; заслуженный артист России, народный артист Татарстана, лауреат премии Тукая Михаил Галицкий; артисты Алена Козлова, Владимир Пироженко, Виктор Шестаков, Иван Крушин, Георгий Логинов, Кристина Андреева, Регина Габбазова, Сергей Мельников, Антон Качалов и Валерия Биркгейм.

Слава обрушилась на Василия Шкваркина совершенно неожиданно: в 1924 году он написал свою первую пьесу и в одночасье стал знаменитым советским драматургом. Его называли «королем комедии» и «русским Мольером», его пьесы шли в театрах по всей стране, собирали полные залы и пользовались небывалым успехом, по ним снимали фильмы, создавали мюзиклы. Его умение создать занимательную, никогда неповторяющуюся интригу привлекало режиссеров, его остроумные реплики становились пословицами, а герои как будто жили по соседству.

О жизни Василия Шкваркина известно очень мало, он не давал интервью, не писал воспоминаний, не выступал на собраниях. Он просто писал талантливые пьесы - светлые, ироничные, наполненные любовью к жизни истории о людях, которые любят и ревнуют, дружат и предают, ищут счастье и проходят мимо него.