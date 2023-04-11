За два месяца промышленность Татарстана заработала более 600 млрд рублей

В январе-феврале 2023 года объем добычи нефти составил шесть миллионов тонн. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За январь-февраль 2023 года промышленность Татарстана заработала почти 605 миллиардов рублей. Об этом на заседании комитета Госсовета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству сообщил замглавы Минпромторга республики Родион Карпов.

Индекс промышленного производства региона превысил 100%. Это на 0,7% больше, чем годом ранее.

Кроме того, в январе-феврале 2023 года объем добычи нефти составил шесть миллионов тонн. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, за первый квартал 2022 года в Татарстане добыли 8,7 миллиона тонн нефти.

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