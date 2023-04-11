В Казани установили мемориальную доску в честь Виктора Сажинова

Виктор Сажинов родился в столице Татарстана. Фото: @kirmosinfo

В микрорайоне «Салават Купере» установили мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Виктора Сажинова. Плита появилась на фасаде дома №6/9 по улице, названной именем участника Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани.

Виктор Сажинов родился в столице Татарстана. Мужчина работал литейщиком на Казанском моторостроительном заводе. В 1943 добровольцем ушел служить в армию. Он одним из первых ворвался на переправу через реку Ниду и разведал брод для танков.

Кроме того, 10 апреля 1945 года Сажинов был удостоен звания Героя Советского Союза. Однако орден Ленина и «Золотую Звезду» получить не успел. 23 апреля он погиб в бою под Берлином.

Напомним, в Казани открыли памятник экипажу Пе-2, погибшему в годы Великой отечественной войны.

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