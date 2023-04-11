В Казани озвучили итоги анализа воздуха за три месяца

Отбор проходил в десяти точках города. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Казани подвели итоги анализа воздуха на границе санитарно-защитной зоны «Казаньоргсинтез» за январь-март 2023 года. По итогам более 170 исследований превышений нормы концентрации веществ, по которым предприятие обязано вести контроль, не выявили, сообщает пресс-служба предприятия.

Отбор проходил в десяти точках города. Специалисты определили уровень предельно допустимых концентраций сероводорода, аммиака, оксидов азота. Замеры проводились в период смены режима производства и при наступлении неблагоприятных метеоусловий.

Кроме того, школьники микрорайона «Жилплощадка» и ЖК «Салават Купере» города принимали активное участие в отборе проб. После они могли ознакомиться с результатами анализа. Так, в четырех случаях был превышен уровень сероводорода. Однако это соединение не создается и не участвует в технологических процессах предприятия.

Состояние атмосферного воздуха каждый день контролируют с помощью мобильной экологической лаборатории.

Напомним, Минэкологии Татарстана сообщило, откуда в Казани поступает больше всего жалоб на загрязнение в воздухе.

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