ФСБ задержала жителей Казани, которые вербовали мусульман в террористы

Силовики накрыли террористическое сообщество. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудниками ФСБ по Татарстану и Кировской области совместно с бойцами Росгвардии были проведены задержания в двух регионах. Силовики накрыли террористическое сообщество, которое организовали три жителя Казани и Кировской области.

- Задержанные вели деятельность, которую координировали участники международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*, - сообщает пресс-служба управления ФСБ по Татарстану.

Было установлено, что мужчины устраивали тайные собрания для мусульман, где вербовали их в террористы с дальнейшим выездом в Сирию. Занимались они и финансированием «Хайят Тахрир аш-Шам»* - успели перевести туда свыше 150 тысяч рублей.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по 12 преступным эпизодам: создание и участие в терсообществе, склонение к совершению преступлений террористической направленности, финансирование терроризма, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма, пропаганда терроризма и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

*запрещенная в России международная террористическая организация

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