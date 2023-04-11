На прошлой неделе казанцы назвали своих детей Никанором, Сагитом и Любавой

На прошедшей неделе в Казани появились на свет 379 детей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На прошедшей неделе, с 3 по 9 апреля, в Казани появились на свет 379 детей: 173 мальчика и 206 девочек. При этом наибольший вес новорожденного составил 4,65 килограмма, а наименьший - 690 граммов.

Чаще всего казанцы называли малышей Мироном, Радмиром, Каримом, Евой, Софией и Аминой, а реже - Яном, Сагитом, Никанором, Любавой, Инессой и Стефанией.

Кроме того, за неделю в Казани заключили брак 124 пары, приводит статистику Управление ЗАГС города.

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