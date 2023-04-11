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НовостиОбщество11 апреля 2023 11:44

В Набережных Челнах многодетная мать не получила земельный участок по вине исполкома

Суд постановил пересмотреть заявление горожанки
Адам САГАЛ
Ответ от исполкома челнинка получила лишь через год

Ответ от исполкома челнинка получила лишь через год

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокурор Набережных Челнов обратился в суд с требованием наказать исполком из-за бездействия. Суть претензии в том, что в ноябре 2021 года местная жительница подала заявление через портал госуслуг для включения ее семьи в список получателей участка, который полагается при наличии трех и более детей. Ответ она получила лишь через год – в октябре 2022 года. За прошедшее время получить участок стало сложнее.

Прокурор полагает, если бы исполком прислал ответ раньше, челнинка имела бы возможность попасть в список для получения участка.

Суд согласился позицией прокуратуры и признал незаконным бездействие муниципалитета. Исполкому поручено изучить заявление горожанка с применением норм законодательства, которые действовали на момент подачи заявления.

Ранее мы сообщали, что в Казани суд арестовал директора ипподрома по делу о мошенничестве.

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