В Набережных Челнах многодетная мать не получила земельный участок по вине исполкома

Ответ от исполкома челнинка получила лишь через год Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокурор Набережных Челнов обратился в суд с требованием наказать исполком из-за бездействия. Суть претензии в том, что в ноябре 2021 года местная жительница подала заявление через портал госуслуг для включения ее семьи в список получателей участка, который полагается при наличии трех и более детей. Ответ она получила лишь через год – в октябре 2022 года. За прошедшее время получить участок стало сложнее.

Прокурор полагает, если бы исполком прислал ответ раньше, челнинка имела бы возможность попасть в список для получения участка.

Суд согласился позицией прокуратуры и признал незаконным бездействие муниципалитета. Исполкому поручено изучить заявление горожанка с применением норм законодательства, которые действовали на момент подачи заявления.

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