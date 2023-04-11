Пасхальная сельхозярмарка в Йошкар-Оле пройдет 15 апреля

Продавцы могут подать заявку на участие до 14 апреля. Фото: Мария ЛЕНЦ

В субботу, 15 апреля, в Йошкар-Оле пройдет Пасхальная сельхозярмарка. Торговые ряды развернутся на площади Ленина с 9.00 до 15.00.

Для горожан свои товары предложат местные производители, занимающиеся садоводством, огородничеством и животноводством. Кроме того, всех участников ярмарки ждет развлекательная программа, сообщает пресс-служба администрации Йошкар-Олы.

Продавцы могут подать заявку на участие до 14 апреля по адресу: Ленинский проспект, 27, кабинет 12 или же по электронной почте admiola@i-ola.ru.

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