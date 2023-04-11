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НовостиОбщество11 апреля 2023 12:15

Пасхальная сельхозярмарка в Йошкар-Оле пройдет 15 апреля

Торговые ряды развернутся на площади Ленина
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Продавцы могут подать заявку на участие до 14 апреля.

Продавцы могут подать заявку на участие до 14 апреля.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В субботу, 15 апреля, в Йошкар-Оле пройдет Пасхальная сельхозярмарка. Торговые ряды развернутся на площади Ленина с 9.00 до 15.00.

Для горожан свои товары предложат местные производители, занимающиеся садоводством, огородничеством и животноводством. Кроме того, всех участников ярмарки ждет развлекательная программа, сообщает пресс-служба администрации Йошкар-Олы.

Продавцы могут подать заявку на участие до 14 апреля по адресу: Ленинский проспект, 27, кабинет 12 или же по электронной почте admiola@i-ola.ru.

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