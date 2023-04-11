В Татарстане задержали организаторов финансовой пирамиды

Троих подозреваемых заключили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Татарстана задержали пятерых жителей, которые подозреваются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Согласно предварительной информации, злоумышленники являлись сотрудниками двух коммерческих организаций. Основным видом их деятельности было предоставление финансовых консультаций и проведение операций на рынке «Форекс». Сотрудники обзванивали людей, которые разместили объявления о поиске работы, и приглашали их на собеседование. В компании предлагали соискателям вакансии менеджеров, консультантов и даже руководителей после прохождения обучения.

На уроках приглашенным кандидатам заявляли о необходимости установки на смартфон или компьютер специальной программы – для практических занятий. Для выполнения операций людей просили сделать взнос. Если денег у человека не было, предлагалось оформить кредит.

Соискателям также предлагали пройти обучение у опытных специалистов организации, его стоимость достигала 50 тысяч рублей в час. В результате люди теряли вложенные в торговлю деньги.

В Татарстане возбуждено уголовное дело. Пока по нему проходит 15 эпизодов, общий ущерб превысил 20 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Троих подозреваемых заключили под стражу, двоим наложили запрет определенных действий, еще один объявлен в розыск.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане выявили финансовую пирамиду, завлекавшую клиентов продажей золота.

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