Рустам Минниханов и Марат Хуснуллин обсудили инфраструктурные проекты Татарстана

Они также обсудили реализацию федеральных и национальных проектов. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Марат Хуснуллин провели рабочую встречу в Москве. Они обсудили строящиеся инфраструктурные объекты на территории республики, а также реализацию федеральных и национальных проектов.

Кроме того, на встрече подняли вопрос подготовки к Международному экономическому форуму «Россия – Исламский мир: KazanForum», сообщает пресс-служба раиса Татарстана. Напомним, что Марат Хуснуллин является председателем организационного комитета.

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