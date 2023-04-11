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НовостиОбщество11 апреля 2023 10:26

Рустам Минниханов и Марат Хуснуллин обсудили инфраструктурные проекты Татарстана

Встреча прошла в Москве
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Они также обсудили реализацию федеральных и национальных проектов. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Они также обсудили реализацию федеральных и национальных проектов. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Марат Хуснуллин провели рабочую встречу в Москве. Они обсудили строящиеся инфраструктурные объекты на территории республики, а также реализацию федеральных и национальных проектов.

Кроме того, на встрече подняли вопрос подготовки к Международному экономическому форуму «Россия – Исламский мир: KazanForum», сообщает пресс-служба раиса Татарстана. Напомним, что Марат Хуснуллин является председателем организационного комитета.

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