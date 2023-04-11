В Нижнекамске назначены новые главврачи ЦРБ и детской больницы

Эти должности заняли представители РКБ. Фото: Александр ГЛУЗ

В этот вторник, 11 апреля, замглавы Минздрава Татарстана Ильдар Фатихов представил коллективу Нижнекамской ЦРБ их нового главврача Руслана Валеева. Его предшественник - Марс Мустафин - покинул свой пост, который занимал с ноября 2020 года.

Руслан Валеев в последнее время работал заведующим операционным блоком корпуса А и операционным блоком травматологического центра РКБ.

Также в этот день нового главврача представили и коллективу нижнекамской Детской больницы с перинатальным центром. Ранее ею на протяжении 25 лет руководил Рамиль Хамидуллин, который вышел на пенсию. Его место занял Алексей Толстиков, который до этого работал заведующим приемно-диагностическим отделением РКБ.

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