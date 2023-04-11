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НовостиОбщество11 апреля 2023 9:55

С крыши Центра семьи «Казан» в телескоп можно понаблюдать за Венерой и Меркурием

Сеанс тротуарной астрономии запланирован на 12 апреля
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Бесплатное мероприятие проведут в честь Дня космонавтики.

Бесплатное мероприятие проведут в честь Дня космонавтики.

Фото: Рамиль ГАЛИ

В честь Дня космонавтики (12 апреля), который в этом году выпал на среду, жители и гости столицы Татарстана могут бесплатно понаблюдать в телескоп за Венерой и Меркурием. Сеанс тротуарной астрономии от кружка «Антарес» проведут на крыше, то есть на смотровой площадке, Центра семьи «Казан». Всех желающих там будут ждать с 19.00 до 20.00, сообщает Дирекция парков и скверов города.

Напомним, что сама смотровая площадка Центра семьи «Казан» после окончания зимы была открыта для посещения с 25 марта.

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