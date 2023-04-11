32% жителей ПФО имеют одну или несколько подработок

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Для трети опрошенных с подработками они являются одним из главных или даже основным источником дохода. При этом 58% имеют постоянную работу без подработок. 38% опрошенных хотели бы работать меньше. Таковы данные опроса*, проведенного банком «Открытие».

Большинство жителей Приволжского федерального округа (58%) работают на одной работе без подработок. У 4% есть две и более работы без подработок. 26% имеют работу и одну или несколько подработок. У 2% есть только подработки. 10% опрошенных заявили об отсутствии работы.

37% из тех, кто имеет подработку, она приносит от 1 до 10% дохода. 39% получают от подработок от 10 до 20% всех своих доходов. У 24% этот показатель составляет 20-50% доходов, а еще у 6% - более половины. То есть, для 6% экономически активных жителей регионов страны подработка является одним из основных или даже основным источником доходов.

6% опрошенных не имеют выходных. Один выходной в неделю у 15%. Еще 13% имеют более двух выходных. При этом две трети (66%) работают в наиболее привычном и распространенном в мире графике с двумя выходными.

60% удовлетворены нынешней продолжительностью своего рабочего дня (17% она полностью устраивает, 43% скорее устраивает). При этом 38% хотели бы работать меньше. А 2%, наоборот, больше.

*Опрос проведен 3-7 апреля по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.