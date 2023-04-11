В Казани профессор, у которого суд забрал все взятки, продолжает работать в КФУ

Суд взыскал с профессора в пользу государства 220 тысяч рублей. Фото: Анастасия Осипова

Уголовное дело о служебном подлоге и взятках в отношении заведующего кафедрой института вычислительной математики и информационных технологий КФУ возбудили еще в 2021 году. Правоохранители установили, что, являясь преподавателем вуза, профессор брал деньги от студентов. За них он ставил нужные им оценки на зачетах и экзаменах. Так, с 2019 по 2020 года студенты через посредников платили 20 тысяч рублей каждый.

Когда все вскрылось, завкафедрой оказался на скамье подсудимых. В ходе рассмотрения его дела летом 2022 года было принято прекратить уголовное преследования потому как все сроки давности вышли. Студентов же, которые давали профессору взятки оштрафовали.

Прокуратура не оставило это дело в покое. В надзорном ведомстве посчитали, что мужчина незаконно обогатился и должен вернуть все полученные деньги государству. Суд согласился с доводами прокуратуры и постановил забрать у профессора 220 тысяч рублей.

Интересно, что после этого скандала мужчина все еще продолжает работать в КФУ, сообщает «Вечерняя Казань».

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