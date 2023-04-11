Казань названа самым дорогим городом для отдыха на майские праздники

В столице Татарстана туристам придется в среднем заплатить 4,2 тысячи рублей за сутки в отеле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Город Казань стал самым дорогим для отдыха в майские праздники. В столице Татарстана туристам придется в среднем заплатить 4,2 тысячи рублей за сутки в отеле. Данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Самым популярным направлением назван Санкт-Петербург, в Северную столицу планирует отправиться 21% опрошенных. В этом городе ночь в гостинице обойдется в 2,6 тысячи рублей. Казань выбрали 5,4% пользователей сервиса.

Ранее мы сообщали, что Казань снова стала одним из самых комфортных городов-миллионников России.

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