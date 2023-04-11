У чиновника из Татарстана могут забрать купленное на неподтвержденные доходы имущество

Подтвердить законность доходов чиновник не смог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции провела прокуратура Республики Татарстан. В результате сотрудники выявили несоответствие расходов бывшего чиновника его доходам, которые он получил период службы в Управлении Россельхознадзора по РТ.

По данным ведомства, в 2020-2022 годы госслужащий купил жилой дом с земельным участком в Казани, четыре объекта недвижимости в различных районах республики, а также автомобиль. Общая сумма покупок превысила 13 миллионов рублей. Чтобы уклониться от декларирования, мужчина оформил имущество на близких родственников. Подтвердить законность доходов чиновник не смог.

Когда начались мероприятия по контролю за расходами, госслужащий уволился по собственному желанию.

В результате прокуратура направила с уд иск с требованием обратить в федеральную собственность имущество, которое было куплено на неподтвержденные доходы. Дело рассмотрит Приволжский районный суд Казани.

Ранее мы сообщали, что в Казани суд арестовал директора ипподрома по делу о мошенничестве.

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