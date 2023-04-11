В Йошкар-Оле двое подростков напали с топором на спящего в квартире мужчину

Подростки избивали жертву, требовали деньги, угрожали топором Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Йошкар-Оле завершено расследование уголовного дела в отношении двух 17-летних подростков, которые обвиняются в разбое с незаконным проникновением в жилище.

Инцидент произошел в ночь на 13 февраля текущего года в столице Марий Эл. Двое несовершеннолетних парней совершили разбойное нападение. Один из сообщников разбил стекло и залез в квартиру через балкон, а затем открыл дверь другому парню, который надел балаклаву, чтобы скрыть лицо. Злоумышленники напали на 39-летнего мужчину. Они избивали жертву, требовали деньги, угрожали топором. Денег у хозяина не было, преступники похитили мелкую бытовую технику и убежали.

Оперативникам удалось вычислить нападавших и установить их личности. Проведен ряд экспертиз. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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