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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 6:07

В Йошкар-Оле двое подростков напали с топором на спящего в квартире мужчину

В жилье они проникли через окно
Адам САГАЛ
Подростки избивали жертву, требовали деньги, угрожали топором

Подростки избивали жертву, требовали деньги, угрожали топором

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Йошкар-Оле завершено расследование уголовного дела в отношении двух 17-летних подростков, которые обвиняются в разбое с незаконным проникновением в жилище.

Инцидент произошел в ночь на 13 февраля текущего года в столице Марий Эл. Двое несовершеннолетних парней совершили разбойное нападение. Один из сообщников разбил стекло и залез в квартиру через балкон, а затем открыл дверь другому парню, который надел балаклаву, чтобы скрыть лицо. Злоумышленники напали на 39-летнего мужчину. Они избивали жертву, требовали деньги, угрожали топором. Денег у хозяина не было, преступники похитили мелкую бытовую технику и убежали.

Оперативникам удалось вычислить нападавших и установить их личности. Проведен ряд экспертиз. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах инвалид напал на лежачую женщину.

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