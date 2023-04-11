Чувашия в зону спецоперации отправила крупную партию древесины

Предприниматели пожелали землякам скорее с победой вернуться домой, живыми и невредимыми. Фото: vk.com/perle21

Из села Шемурши в зону спецоперации отправилась крупную партию древесины. Всего было загружено 80 кубометров этого природного материала, сообщает Фонд развития Чувашии «Перле».

Три фуры древесины объемом 60 кубометров подготовили предприниматели из Шемуршинского района Геннадий Марков и Людмила Хайретдинова. Еще одна фура была загружена бизнесменом из Чебоксарского района Дмитрием Скворцовым.

Кроме того, благодетели пожелали землякам скорее с победой вернуться домой, живыми и невредимыми. Также они отметили, что их долгом является всеми силами помогать военнослужащим.

Напомним, ранее Татарстан направил в зону СВО гуманитарный груз на 1,5 миллиарда долларов.

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