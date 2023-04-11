Среди них 31 участника войны и семь инвалидов. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Набережных Челнах 38 ветеранов получат по десять тысяч рублей. Эти выплаты приурочены к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба социального фонда.

Среди них 31 участник войны и семь инвалидов. Эти выплаты им предоставят беззаявительно, на основании имеющихся данных. Деньги начислят одновременно с пенсией на апрель. Поэтому подавать заявление и обращаться в клиентские службы республиканского отделения Социального фонда России не нужно.

Напомним, в Татарстане ветераны Великой Отечественной войны получат выплату ко Дню Победы. В республике сейчас проживают 248 участников и 47 инвалидов войны.

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