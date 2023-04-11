В Менделеевске создадут лабораторию для студентов передовой инженерной школы

Передовая школа будет оснащена современным оборудованием. Фото: пресс-служба Менделеевского района

В Менделеевске создадут специальную лабораторию для студентов передовой инженерной школы (ПИШ). Она будет открыта на базе АО «Аммоний» - индустриального партнера КНИТУ в создании ПИШ «ПромХимТех».

Большинство научных разработок будет проходить в собственной лаборатории, которую АО «Аммоний» создаст на базе завода. Передовая школа будет оснащена современным оборудованием, закупят его на сумму 97 миллионов рублей.

В программу обучения также войдут регулярные стажировки на предприятии, дни открытых дверей для студентов КНИТУ, ярмарки вакансий, запуск проекта «Карьерный трек». КНИТУ же будет формировать программы дополнительного образования и программы магистратуры с учетом потребностей завода. Одним из первых проектов ученых станет работа над технологией производства новых видов комбинированных удобрений.

Проект передовых инженерных школ инициирован правительством России, всего их будет порядка 30 по всей стране.

Ранее Валерий Фальков отметил уникальность передовых инженерных школ Татарстана.

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