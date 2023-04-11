Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 5:05

В Татарстане ожидается снижение уровня бедности до 5,7%

На данный момент показатель составляет 6,2%
Адам САГАЛ
На протяжении последних пяти лет Татарстан входит в число лидеров по низкому уровню бедности

На протяжении последних пяти лет Татарстан входит в число лидеров по низкому уровню бедности

Фото: Иван МАКЕЕВ

Уровень бедности в Татарстане должен сократиться до 5,7%. На данный момент показатель составляет 6,2%. Данные озвучила заместитель министра труда, занятости, социальной защиты республики Наталья Бутаева.

Минимальный размер оплаты труда, по оценкам ведомства, в 2023 году вырастет с 15 279 до 16 242 рублей в месяц. Минимальная зарплата в организациях внебюджетного сектора уже выросла в этом году с 16,7 до 19,6 тысячи рублей.

Как подчеркнула Бутаева, на протяжении последних пяти лет Татарстан входит в число лидеров по низкому уровню бедности. За 2021 показатель составил — 6,2% при общероссийском 11%. К 2030 году, по прогнозам, он должен сократиться до 5,7%.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане за чертой бедности находится 254 тысячи жителей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram