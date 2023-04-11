В Татарстане ожидается снижение уровня бедности до 5,7%

На протяжении последних пяти лет Татарстан входит в число лидеров по низкому уровню бедности Фото: Иван МАКЕЕВ

Уровень бедности в Татарстане должен сократиться до 5,7%. На данный момент показатель составляет 6,2%. Данные озвучила заместитель министра труда, занятости, социальной защиты республики Наталья Бутаева.

Минимальный размер оплаты труда, по оценкам ведомства, в 2023 году вырастет с 15 279 до 16 242 рублей в месяц. Минимальная зарплата в организациях внебюджетного сектора уже выросла в этом году с 16,7 до 19,6 тысячи рублей.

Как подчеркнула Бутаева, на протяжении последних пяти лет Татарстан входит в число лидеров по низкому уровню бедности. За 2021 показатель составил — 6,2% при общероссийском 11%. К 2030 году, по прогнозам, он должен сократиться до 5,7%.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане за чертой бедности находится 254 тысячи жителей.

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