КАМАЗ поставит Набережным Челнам 24 больших автобуса

Цвет автобусов будет небесно-синим. Фото: пресс-служба мэрии

ПАО «КАМАЗ» поставит Набережным Челнам 24 новых автобуса большой вместимости. Компания стала победителем соответствующего тендера. Сумма контакта составит 299,8 миллиона рублей. Техника будет получена до 15 июля текущего года.

Камазовский автобус вмещает до 111 человек. Он соответствует программе «Доступная среда»: в нем установлена механическая аппарель для доступа в салон маломобильных граждан, специальное место крепления инвалидной коляски. Экологический класс – Евро 5.

Цвет автобусов будет небесно-синим. Каждый из них оборудован речевым автоинформатором, бегущей строкой в салоне.

Ранее проведение торгов анонсировал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Средства на приобретение транспорта выделены из городского бюджета.

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