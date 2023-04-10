Жителей Йошкар-Олы приглашают на субботник, где будут разыгрываться ценные сертификаты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Йошкар-Олы зовет местных жителей на общегородской субботник, который состоится в пятницу, 14 апреля.

В этом году уборка планируется на редкость веселой и насыщенной развлечениями. Акция пройдет в сопровождении популярных музыкальных хитов, а по городу будут курсировать машины с горячим чаем и баранками. Но угощения рассчитаны только на тех, кто будет убирать городские улицы, парки и скверы.

Кроме того, участникам субботникам предлагают поучаствовать в конкурсе фотографий "Как я убираю свой город". 15 победителей получат 3-тысячные сертификаты на покупки в магазин хозяйственных товаров. Ну, а главным призом, который разыграют между участниками субботника, станет сертификат на 10 тысяч рублей в магазин электроники.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram