ФОТО: УФСИН России по Республике Марий Эл

Осужденные колонии №6 в Марий Эл написали «Тотальный диктант», об этом сообщают в пресс-службе республиканского УФСИН. Образовательная акция прошла в субботу, 8 апреля.

Стоит отметить, это не первое подобное мероприятие для 6-ой колонии – «Тотальный диктант» на территории закрытой зоны уже проводился. Осужденным, между тем, диктант этого года не показался слишком сложным. Но пока результатов их знаний нет – после проверки результаты будут внесены в единую базу.

Кстати, «Тотальный диктант» прошел в эти выходные по всей стране. Эта образовательная акция доступна любому человеку, желающему проверить свои знания по русскому языку.

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