В КНИТУ-КХТИ обнародовали имена кандидатов на должность ректора

ФОТО: пресс-служба КНИТУ-КХТИ

В КНИТУ-КХТИ назвали имена кандидатов на должность ректора, об этом сообщает пресс-служба ВУЗа. Совещание ученого совета учебного заведения прошло сегодня, 10 апреля. На нем был озвучен список претендентов на должность ректора Казанского национального исследовательского технического университета.

По информации пресс-службы, все кандидаты соответствуют предъявленным требованиям. Теперь претенденты ожидают мнение Совета ректоров и исполнительного органа госвласти Татарстана. Далее документы будут переданы в Аттестационную комиссию Министерства образования и науки РФ, где на 27 апреля запланировано заседание.

Список кандидатов на должность ректора КНИТУ-КХТИ: — Ахметов Ильдар Гумерович, доктор химических наук, директор Нижнекамского химико-технологического института — филиала КНИТУ; выдвинут от НХТИ, Бугульминского и Кыргызского филиалов

— Галиханов Мансур Флоридович, доктор технических наук, директор Института дополнительного профессионального образования КНИТУ, выдвинут институтом управления, автоматизации и информационных технологий КНИТУ.

— Казаков Юрий Михайлович, доктор технических наук, врио ректора, выдвинут административно-управленческими, административно-хозяйственными подразделениями, рядом институтов КНИТУ (инженерным химико-технологическим; нефти, химии и нанотехнологии; пищевых производств и биотехнологии; полимеров; управления инновациями; технологии легкой промышленности, моды и дизайна), военным учебным центром при КНИТУ, проектным институтом «Союзхимпромпроект»

— Сафин Руслан Рушанович, доктор технических наук, заведующий кафедрой архитектуры и дизайна изделий из древесины, и.о. проректора по научной работе и инновациям, выдвинут институтом химического и нефтяного машиностроения.

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