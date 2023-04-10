Отправившийся добровольцем в зону СВО депутат Госсовета Татарстана стал командиром батальона

ФОТО: @eduard_sharafiev

Отправившийся добровольцем в зону СВО депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев продлил свой контракт еще на полгода и стал командиром батальона. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Шарафиев отмечает, что у него все в порядке. Находясь в зоне СВО, он занимается выполнением ответственных боевых задач. Кроме того, депутат рассказал, что теперь имеет возможность выезда в командировки на совещания Госсовета Республики Татарстан. Рабочие визиты Эдуарда Шарафиева согласованы с командованием.

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