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НовостиОбщество10 апреля 2023 15:05

Глава исполкома Набережных Челнов представил двух новых руководителей

Об этом Фарид Салахов рассказал в своих социальных сетях
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: Фарид Салахов ВК

ФОТО: Фарид Салахов ВК

Сегодня, 10 апреля, глава исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов представил двух новых руководителей. Он поделился информацией о кадровых перестановках на свой странице ВКонтакте.

Ленар Ахметзянов, по словам Салахова, теперь будет занимать должность главы Комсомольского района. Елена Дерлюкова с сегодняшнего дня работает начальником правового управления Исполнительного комитета.

Фарид Салахов пожелал новоиспеченным руководителям успехов в работе. Глава исполкома отмечает, что оба руководителя достойны новых должностей, ведь они компетентны, любят Набережные Челны и знают свое дело.

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