В Татарстане задержали парней, развешивающих рекламу наркотиков вдоль трассы

При себе у них нашли еще 14 таких же объявлений. Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

В понедельник, 10 апреля, бдительные граждане заметили двух молодых людей, которые развешивали «растяжку» с рекламой наркотиков вдоль трассы в Пестречинском районе. Очевидцы обратились в дежурную часть МВД Татарстана и рассказали о происходящем.

Полицейские установили автомобиль «рекламщиков» и задержали их в Зеленодольском районе. Ими оказались 20-летний житель Ленинградской области и 26-летний житель Ярославля. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у них еще 14 подобных рекламных объявлений.

На каждом из них был QR-код, переходя по которому, человек попадал на один из наркосайтов. Задержанные признались, что уже успели разместить объявления на оживленных участках трасс в соседних с Татарстаном регионах.

Молодых людей привлекли к административной ответственности за пропаганду наркотических средств. Сейчас выясняется весь круг лиц, причастный к организации этого наркобизнеса, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

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