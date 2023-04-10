На озере в Татарстане обнаружены редкие тундровые лебеди

Птицы не обращали внимание на автомобили и дремали на воде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Редкий вид тундровых лебедей обнаружен в Верхнеуслонском районе Татарстана. Птиц заметил орнитолог национального парка «Нижняя Кама» Ринур Бекмансуров.

По информации специалиста, раньше в республике этих лебедей не встречали. Орнитолог обнаружил сразу четыре особи недалеко от автодороги из Казани в Ульяновск на небольшом озере.

Бекмансуров рассказал, что птицы не обращали внимание на автомобили и дремали на воде. Лебеди заметили мужчину лишь в тот момент, когда он двигался по открытому полю сравнительно недалеко от них.

- Думаю, теперь лебедя можно внести в список орнитофауны Татарстана, как пролетный вид, так как в республике, конечно же, он не гнездится, - заключил эксперт.

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