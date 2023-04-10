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НовостиОбщество10 апреля 2023 13:16

В Татарстане ветераны Великой Отечественной войны получат выплату ко Дню Победы

Ее размер составит 10 тысяч рублей
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В республике сейчас проживают 248 участников и 47 инвалидов войны.

В республике сейчас проживают 248 участников и 47 инвалидов войны.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане ветераны Великой Отечественной войны получат выплату ко Дню Победы. В республике сейчас проживают 248 участников и 47 инвалидов войны.

Выплату в размере 10 тысяч рублей перечислят ветеранам вместе с пенсией за апрель. Для этого им или их родственникам не надо подавать заявления или обращаться куда-либо - деньги начислят по данным, имеющимся у отделения Социального фонда России по Татарстану, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в республиканских отделениях МФЦ можно бесплатно распечатать фотографию ветерана для «Бессмертного полка».

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