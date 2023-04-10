В Татарстане потепление до +20 градусов сменится существенным похолоданием

В ближайшие дни в Татарстан снова постепенно вернется тепло. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие дни в Татарстане теплая погода сменится похолоданием. Во вторник, 11 апреля, прогнозируется спокойная, сухая погода. Ночью столбики термометра покажут от +1 до -4 градусов, на крайнем востоке и вовсе будет до -7 градусов. Днем потеплеет до +17 градусов.

По прогнозам Гидрометцентра республики, 12 и 13 апреля, в ночное время суток температура составит от +3 до -2 градусов, на крайнем востоке - до -6 градусов. В дневные часы воздух прогреется от +14 до +20 градусов.

Однако в конце недели, 14 и 15 апреля, в Татарстан вновь вернется похолодание. Температуры днем будут не более 5-10 градусов тепла. Ожидается также сильный ветер порывами до 20 метров в секунду. Вероятность выпадения осадков - небольшая.

Напомним, ранее метеоролог Юрий Перведенцев рассказал, как долго продержится похолодание в республике.

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