Пункт вакцинации в казанской больнице №7 прекратил работу в круглосуточном режиме

Вакцинироваться от коронавируса также можно в поликлиниках по месту проживания. Фото: Олег ЗОЛОТО

Начиная с 10 апреля, пункт вакцинации в горбольнице №7 прекратил работу в круглосуточном режиме. Об этом сообщает управление здравоохранения по Казани.

Привиться от COVID-19 в этом медучреждении можно в будние дни с 8.00 до 19.30, по субботам - с 8.00 до 17.00, по воскресеньям - с 9.00 до 15.00. Вакцинироваться от коронавируса также можно в поликлиниках по месту проживания.

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