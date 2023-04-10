Правовое управление исполкома Набережных Челнов возглавила Елена Дерлюкова

Салахов представил Дерлюкову коллективу. Фото: пресс-служба мэрии

Елена Дерлюкова возглавила правовое управление исполкома Набережных Челнов. О назначении в понедельник, 10 апреля, объявил руководитель исполкома Фарид Салахов.

Также Салахов сообщил, что Ленар Ахметзянов стал главой Комсомольского района города - его представили коллективу местной администрации и депутатам.

- Оба руководителя компетентны, знают свое дело, любят наш город, - отметил Фарид Салахов.

Напомним, ранее Ильдар Гайнуллин ушел с поста начальника управления городского хозяйства Набережных Челнов.

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