Сборная Татарстана в шестой раз стала обладателем Кубка России по лыжным гонкам

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В командном зачете среди российских регионов у Татарстана 12244 очков, у его ближайшего соперника сборной 8445,5 очком. На третьем месте Коми с 5362 очками.

На торжественной церемонии награждения в Кировске (Мурманская область) на Финале Кубка России Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и министр спорта России Олег Матыцин вручили Кубок Президенту Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшату Фардиеву.

ДОСТИЖЕНИЯ

Спортсмены сборной команды Республики Татарстан являются:

- 3-х кратными победителями Чемпионата России (2019 г., 2021 г., 2022 г.)

- 6-ти кратными обладателями Кубка России (2017 г. 2019, 2020, 2021,2022, 2023 гг.)

- победителями комплексного зачета ФЛГР прошлого сезона (2021-2022 гг.)

В текущем сезоне 2022/2023 спортсменами Татарстана завоевано:

- 4 серебряные медали Чемпионата России;

- 7 бронзовых и 6 серебряных медалей на этапах Кубка России;

- 2 серебряные и 1 бронзовая медали на Всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты»;

- 2 бронзовые медали на Первенстве России 21-23 и Кубок Первенства;

- 3 бронзовые, 5 серебряных и 4 золотые медали на Чемпионате федерального округа.

СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ В ТАТАРСТАНЕ

Спортивная подготовка по лыжным гонкам проводится в 40 отделениях спортивных школ республики, в том числе 1 отделение имеет статус олимпийского резерва. Общий охват занимающихся лыжными гонками в спортивных школах на 31 декабря 2022 года составляет 4853 человека. Работу со спортсменами проводят 152 тренера, из них 90 тренеров имеют высшее образование.

Среди городов и районов Татарстана «поставщики» кадровв юниорскую сборную республики : Балтасинский район (Сунгатуллин Амир, Исрафилова Алия), Сармановский район (Филатов Булат, Горшенина Дарья), Агрыз (Иванов Виктор, Прокопьев Данил), Нижнекамск (Трошкин Владислав), Набережные Челны (Альтапова Эвелина, Жукова Ангелина), Заинск (Бирюков Вадим, Козенкова Софья), Бугульма (Байбулатова Эвелина, Макарова Карина).

Среди городов ТОП-6 детско-подросткового рейтинга:

1. Казань – ежегодный лидер детского рейтинга.

2. Нижнекамск (+1 позиция),

3. Бугульма (+2 позиции)

4. Набережные Челны (сохранил позиции)

5. Агрыз –(+ 5 позиций к рейтингу прошлого сезона)

6. Зеленодольск – (+4 позиции),

Среди районов ТОП-3 детско-юношеского рейтинга:

1. Балтасинский район – 6 место в общем рейтинге

2. Сабинский район – 9 место в общем рейтинге

3. Сармановский район – 11 место в общем рейтинге

СОСТАВ СБОРНОЙ ТАТАРСТАНА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

В сезоне 2022-2023 в состав сборной команды Республики Татарстан входит 52 спортсмена, в том числе:

- Заслуженных мастеров спорта России – 2 человека,

- мастеров спорта России международного класса – 8 человек,

- мастеров спорта России – 30 человек,

- кандидатов в мастера спорта – 9 человек,

В состав сборной команды Российской Федерации входят 13 человек:

- Тимашов Антон, Горбунов Иван, Ардашев Сергей, Филимонов Денис, Волков Сергей, Иванов Виктор, Горбунова Лидия, Рушенцева Алеся, Жолудева Ольга, Мацокина Христина, Мегедь Екатерина, Непряева Дарья, Перевозчикова Арина.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В СЕЗОНЕ 2022/2023

В сезоне 2022/2023 на базе комплекса НСУ «ЦСП Ялта-Зай» ( Заинск) прошли следующие мероприятия:

- Финал Кубка России по лыжероллерам с 27 сентября по 2 октября 2022 года, участие приняли около 150 человек;

- Всероссийские соревнования «Приз ЗМС Ф.П. Симашева» с 8 по 12 февраля 2023 года, участие приняли около 180 человек;

- Всероссийские соревнования среди студентов с 14 по 19 марта 2023 года, в которых приняло участие около 180 человек из 31 учебного заведения страны.

На базе ЛБК «Мирный» г. Казань прошли следующие мероприятия:

- Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2023 года с 21 по 27 января, приняло участие 150 человек;

- Первенство приволжского федерального округа среди любителей с 3 по 5 февраля 2023 года, количество участников – 200 человек;

- Открытые соревнования по лыжным гонкам «Олимпийские Надежды» с участием чемпионов и призеров Олимпийских игр – 250 человек.

Ежегодно на территории Татарстана проходят «Камский» (Набережные Челны) и «Казанский» (поселок Юдино в Казани) лыжные марафоны. В них ежегодно принимают участие около 1 тысячи спортсменов, призовой фонд каждого марафона по отдельности приближен к миллиону рублей. Казанский лыжный марафон, включен в календарь серии марафонов Russialoppet.

Всего в сезоне 2022/2023, согласно календарного плана спортивных мероприятий Федерацией лыжных гонок, Татарстаном проведено 12 соревнований, 6 из них в статусе Чемпионата и Первенства, до конца сезона запланировано проведение еще 7 соревнований. В организации и проведении соревнований участвует около 50 квалифицированных спортивных судей республики, 6 из которых имеют всероссийскую судейскую категорию.

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ

В 2017-2022 годах в рамках республиканской программы строительства универсальных спортивных площадок было построено и введено в эксплуатацию 44 модульные лыжные базы. Каждая база оснащена снегоходом, мебелью, инвентарем (100 комплектов лыж) и другим оборудованием.

Федерация ведет работу по созданию местных федераций для поддержки ведущих спортивных школ Республики Татарстан на местах. На сегодняшний день создано 7 местных федераций в городах: Казань, Альметьевск, Зеленодольск, Набережные Челны, Бугульма, Агрыз и поселок Балтаси. В 2023 году запланировано создание местной Федерации в Нижнекамске.

В 2021 году началась реализация проекта «Малая пурга – Агрыз – территория без границ». В 2022 году в рамках проекта завершено создание лыжной трассы общей протяженностью более 15 км между городами Малая Пурга – Агрыз, которая соединяет между собой два субъекта Российской Федерации: Татарстан и Удмуртия. Протяженность освещенного участка трассы составляет 9 км. В Агрызе отремонтирована и переоборудована лыжная база площадью 300 м2: с комнатой для переодевания спортсменов, помещение для подготовки лыж, душевые комнаты, тренерская комната и спортивный зал. За 1,5 года усилиями тренеров Чечегова Сергея Васильевича, Орехова Геннадия Михайловича и тренера-совместителя Чечегова Тимофея Сергеевича количество воспитанников спортшколы в секции лыжных гонок в Агрызе достигло 70 человек. Только за сезон 2022-2023 было проведено не менее 20 соревнований с совместным участием спортсменов из Агрыза и спортсменов Удмуртии.

Федерация Республики Татарстан тесно сотрудничает с образовательным центром «Сириус» и совместно с проектом в сезоне 2021/2022 было проведено 4 тренировочных мероприятия для юношей и девушек 15-16, 17-18 лет. Помимо этого, на базе ЦСП «Ялта-Зай» совместно с центром «Лето» ежегодно проводятся профильные смены для одаренных лыжников спортивных школ Республики Татарстан (в количестве 300 человек в год).

Также с 1 июля 2018 приказом Федерации лыжных гонок Республики Татарстан №2 от 18.04.2018 введена программа финансовой поддержки молодых тренеров с целью привлечения молодых специалистов и набора новых групп начальной подготовки. В 2022 году внесены корректировки в данную программу в части увеличения доплаты молодым тренерам и тренерам, показавшим высокий спортивный результат. На сегодняшний день доплату получают 32 тренера спортивных школ: 14 молодых тренеров и 18 тренеров за высокий спортивный результат. Размер доплаты от Федерации составляет 10 тысяч рублей в месяц.