В Дрожжановском районе водитель перевернулся на машине и погиб

Предполагается, что водитель наехал на опору линии электропередачи. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана

В воскресенье, 9 апреля, в селе Малая Цильна Дрожжановского района произошло ДТП с летальным исходом, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительной информации, 57-летний водитель автомобиля ВАЗ на высокой скорости наехал на опору линии электропередачи, в результате чего машина опрокинулась на крышу. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Напомним, ранее в Елабужском районе насмерть сбили двух пешеходов.

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