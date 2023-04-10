В Казани 14 апреля начнут курсировать садоводческие маршруты

Автобусы будут запущены раньше из-за аномально теплой погоды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани 14 апреля начнут работу сезонные садоводческие маршруты. В этом году они будут запущены раньше из-за аномально теплой погоды. Раньше маршруты начинали курсировать с 30 апреля. О решении на деловом понедельнике сообщил мэр Ильсур Метшин.

Автобусы будут курсировать каждый день по шести сезонным маршрутам. Маршрут №39с будет ехать от ветеринарной академии до жилого массива «Станционные Дербышки»; №41с – от 39-го квартала до СО «Крутушка». Также садоводческие маршруты поедут по следующим маршрутам:

№92с «КДК им.Ленина – Дальние сады»;

№109с «Кафе «Полет» – Ново-Шигалеево»;

№101с «Горьковское шоссе – СО «Текстильщик»;

№111с «Станция метро «Проспект Победы» – Жиркомбинат».

Ранее мы сообщали, что в Татарстане могут создать управление по работе с садоводами. О такой необходимости заявил заместитель председателя комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram