В Казани объяснили затянувшуюся реконструкцию северного коллектора

Реконструкция третьего северного коллектора в Ново-Савиновском районе Казани затягивается из-за критического состояния объекта, ее должны завершить до конца 2023 года. Информацию на деловом понедельнике озвучил гендиректор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

Как объяснил руководитель, коллектор находится в критическом состоянии. Периодически возникают новые провалы на других участках.

- Может возникнуть ситуация, что невозможно будет обеспечить беспрерывное водоотведение, а соответственно, и водоснабжение более 300 тысяч жителей Ново-Савиновского района и поселка Дербышки, - сказал Егоров. - Для недопущения такой ситуации приходится разворачивать работу на других участках, в связи с чем смещаются сроки завершения работ по реконструкции.

Ремонт третьего северного коллектора в столице Татарстана начался в феврале 2022 года. Работы проходят в три этапа.

Ранее мы сообщали, что в Казани реконструкцию третьего северного коллектора выполнили на 60%.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram