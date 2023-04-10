Ильдар Гайнуллин покинул пост начальника управления городского хозяйства Челнов

Место начальника управления пока остается вакантным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ильдар Гайнуллин покинул пост начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома Набережных Челнов. В этой должности он работал с 2021 года.

В целом в сфере ЖКХ Гайнуллин трудился с 2011 года. В этом году он начал работу в должности главного специалиста жилищно-коммунального отдела управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения. Также в его послужном списке есть работа в управляющих компаниях – был главным инженером и директором.

Место начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения пока остается вакантным.

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