В Елабужском районе менее чем за сутки насмерть сбили двух пешеходов

Погибшие пытались перейти дорогу в не обустроенных для этого местах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 9 апреля, в 21.50 на территории Елабужского района на 1 003 километре трассы М-7 «Волга» 49-летний мужчина решил перейти проезжую часть, которая имеет ограждение и разделительную полосу. В итоге пешехода сначала сбил автомобиль ГАЗ, а затем - Volkswagen. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, сообщает ГИБДД Татарстана.

Буквально через несколько часов в Елабужском районе снова насмерть сбивают пешехода. Так, 10 апреля в 0.30 на шестом километре дороги «Подъезд к г. Елабуга» водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на 52-летнего мужчину. По предварительным данным, пешеход пресекал проезжую часть в нарушение Правил дорожного движения – вне населенного пункта, не убедившись в том, что он не мешает при этом движению машин. В результате произошедшего мужчина получил не совместимые с жизнью травмы. Он скончался сразу после того, как его сбил автомобиль.

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