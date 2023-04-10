У жителей Татарстана в апреле будет дополнительный выходной

Это касается тех, кто трудится на пятидневной рабочей неделе Фото: Евгения ГУСЕВА

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Татарстана, напомнили жителям республики о дополнительном выходном дне в апреле. Так, в соответствии с указом раиса Татарстана, 21 апреля – начало проведения праздника Ураза-байрам – является праздничным нерабочим днем. 20 апреля рабочий день будет сокращен на один час.

Это касается тех, кто трудится на пятидневной рабочей неделе.

Ранее мы сообщали, что для татарстанцев Китай может стать популярным направлением для отдыха.

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