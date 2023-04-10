Мэр Казани ответил на обращения жителей об отключении отопления

Центральное отопление города — это не выключатель света на кухне, одним щелчком не переключишь, пояснил Ильсур Метшин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани пока не будут выключать отопление. Правда, снизят температурный режим. Такое заявление сделал глава столицы Татарстана Ильсур Метшин на деловом понедельнике.

Мэр пояснил, что от жителей поступило много обращений с просьбой отключить тепло.

- Но тепловое хозяйство и центральное отопление города — это не самовар и не выключатель света на кухне, одним щелчком не переключишь, — уточнил Ильсур Метшин.

Мэр также подчеркнул, что, согласно прогнозам синоптиков, в ближайшую ночь ожидается минусовая температура.

Напомним, ранее в Казани было зафиксировано сразу несколько температурных рекордов.

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