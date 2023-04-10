В радиусе безопасности

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Весна в этом году ранняя. Однако застать трубопроводчиков врасплох у стихии снова не получилось. Планомерная работа, которую службы эксплуатации АО «Транснефть – Прикамье» ведут в течение всего календарного года, усиливается задолго до первых проталин и активного солнца. Большую воду специалисты предприятия всегда встречают во всеоружии.

Радиус комплекса противопаводковых мероприятий охватывает впечатляющую территорию. Свою деятельность дочернее общество компании «Транснефть», отмечающей в этом году 30-летие, ведет в 11 субъектах Российской Федерации.

- Проведена масштабная работа на 4 тысячах километрах линейной части и 32 площадочных объектах. Специалисты пяти филиалов нашей компании провели ревизию и ремонт около 1,5 тысячи единиц оборудования, 350 из них – на переходах магистральных трубопроводов через водные преграды. Для реализации мероприятий был утвержден сводный график. Исполнив его, специалисты способствовали бесперебойной транспортировке нефти и нефтепродуктов по всем направлениям, – говорит заместитель генерального директора по эксплуатации АО «Транснефть – Прикамье» Олег Бикмухаметов.

На особом контроле - основное и вспомогательное оборудование на линейной части магистральных трубопроводов и на нефтеперекачивающих станциях. К примеру, для исключения негерметичности техобслуживанием были охвачены колодцы вантузов и контрольно-измерительных приборов.

Чтобы в половодье нефтяные магистрали работали устойчиво, а затопление инфраструктурных объектов было исключено, обследованы системы обвалования защитных сооружений нефтепроводов, сооружений связи, электрохимзащиты, проверена работа запорной арматуры и автоматических систем пожаротушения.

Готовясь к потеплению, специалисты проверили исправность 120 систем линейной телемеханики. Тщательно обследовали и дополнительно укрепили более 120 км наиболее подверженных размыву паводковыми водами участков трубопроводов, вдольтрассовых воздушных и кабельных линий электропередач. Своевременно был сформирован аварийный запас оборудования, спецтехники, горюче-смазочных материалов и автотранспорта. Более 6,5 тысяч км стальных артерий предприятия патрулируются как с земли, так и с воздуха.

- На период большой воды контроль технического состояния линий электропередач и установок электроснабжения возложен на 32 оперативные группы. Средства реагирования – оборудование и материалы мобильных комплексов для ликвидации возможных аварийных разливов, плавательных средств, вездеходной техники – находятся в полной готовности, - дополняет Олег Флерович.

Готовить сани летом, а телегу зимой советуют не напрасно. Ответственный подход и готовность к капризам весенней погоды позволяют коллективу предприятия работать в непростой период весеннего половодья без нештатных ситуаций, бесперебойно транспортируя нефть и нефтепродукты из пункта А в пункт Б.