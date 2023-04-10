В Казани с начала года произошло 79 провалов на сетях водоотведения

В минувшем году казанский «Водоканал» выделил 1,4 млрд рублей на новое строительство и капитальный ремонт сетей Фото: Иван МАКЕЕВ

В первом квартале 2023 года в Казани в два раза выросло количество провалов на канализационных сетях. Их число достигло 79. Информацию на деловом понедельнике озвучил директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

В связи с высокой изношенностью с начала текущего года случилось два провала на улице Братьев Касимовых, на улице Химической. На сегодняшний день продолжают устранять 37 провалов.

Напомним, что в минувшем году казанский «Водоканал» выделил 1,4 млрд рублей на новое строительство и капитальный ремонт сетей, в 2023 году потратят 2,8 млрд рублей.

Ранее мы сообщали, что в Казани «Водоканал» заказал проект по реконструкции водопроводов и водозаборов.

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