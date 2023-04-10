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НовостиАвто10 апреля 2023 8:07

В Татарстане два участка трассы Казань – Оренбург расширят до четырех полос

Общая протяженность ремонтируемых участков – 17 км
Адам САГАЛ
Ремонт позволит увеличить пропускную способность автодороги

Ремонт позволит увеличить пропускную способность автодороги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане два участка автодороги Р-239 Казань – Оренбург расширят до четырех полос движения. Он пролегают по Лаишевскому, Бугульминскому и Бавлинскому районам республики – всего около 17 км.

Во время капитального ремонта дорожники увеличат количество полос движения с двух до четырех путем расширения проезжей части с устройством разделительной полосы шириной 2,7 метра. Для повышения уровня безопасности и ликвидации опасных левых поворотов построят три левоповоротных съезда с переходно-скоростными полосами.

Ремонт позволит увеличить пропускную способность автодороги более чем в два раза и обеспечить проезд транспортного потока с более высокой средней скоростью.

Ранее мы сообщали, что в Казани на ремонт 7,2 км дорог направят 600 млн рублей. Речь идет о внутриквартальных проездах.

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