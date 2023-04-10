В некоторых районах Татарстана будет временно прекращено телевещание

Профилактика будет проходить с 9 до 15 часов
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В некоторых районах Татарстана с 10 по 14 апреля будут недоступны радио- и телетрансляция. Причина - плановые профилактические работы.
Планируется, что профилактика будет проходить с 9 до 15 часов. В понедельник работы пройдут в Актанышском, Ютазинском и Кайбичком районах, во вторник — в Балтасинском, Мензелинском, Бавлинском и Дрожжановском районах, в среду – в Мензелинском, Бавлинском, Дрожжановском районах. В четверг, 13 апреля, в Спасском, Альметьевском и Менделеевском районах, в пятницу – в Кайбицком районе.
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