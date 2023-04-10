В Татарстане депутатов и чиновников обяжут сообщать о покушении на взятку

Документы разработаны в соответствии с федеральным законодательством Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутатов Госсовета Татарстана, а также госслужащих могут обязать сообщать обо всех случаях склонения к совершению коррупционного правонарушения – покушениях на взятку. Сделать это нужно будет в течение пяти суток с момента инцидента. Такой законопроект подготовлен комитетом по госстроительству и местному самоуправлению.

Как указано в пояснительной записке, депутаты предлагают изменить законы Татарстана «О статусе депутата Госсовета РТ» и «О государственных должностях РТ». Их намерены привести в соответствие с федеральным законодательством.

В случае, если депутат или госслужащий не сообщит о попытке коррупционного преступления, будет подано заявление о досрочном прекращении полномочий, либо к нему будут применены дисциплинарные взыскания.

Ранее мы сообщали, что депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов высказался о смертной казни в России. По его мнению, есть основания для пересмотра решения Конституционного Суда, в частности, в отношении террористов.

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